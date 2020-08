Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas tout proche de boucler une nouvelle recrue !

Publié le 30 août 2020 à 15h15 par B.C.

Après Pape Gueye et Leonardo Balerdi, l'OM serait tout proche de boucler l'arrivée de Yuto Nagatomo, libre de tout contrat.

Dans le rouge financièrement, l'Olympique de Marseille doit redoubler d'ingéniosité dans ce mercato estival. Après les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi pour 0€, le premier étant libre de tout contrat et le second prêté par le Borussia Dortmund, André Villas-Boas attend au moins deux renforts comme il l'a annoncé en conférence de presse. Un latéral gauche et un attaquant sont espérés par l'entraîneur portugais. Pour suppléer Jordan Amavi, l'OM pourrait se tourner vers Yuto Nagatomo d'après L'Équipe , le joueur de 33 ans étant libre de tout contrat. Et visiblement, le Japonais serait tout proche de la Canebière.

Yuto Nagatomo va signer 1 an à l'OM

Selon les informations de la chaîne Téléfoot , Yuto Nagatomo va très bientôt rejoindre l'OM. L'international japonais est attendu à Marseille pour s'engager une saison. Après 7 années à l'Inter Milan puis 2 saisons à Galatasaray, le latéral gauche était arrivé en fin de contrat et peut donc s'engager gratuitement dans le club de son choix. Un élément qui a été décisif pour le club phocéen.