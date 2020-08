Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva avait une grande priorité pour son avenir !

Publié le 31 août 2020 à 13h45 par A.M.

Agent de Thiago Silva, Paulo Tonietto a lâché ses vérités au sujet du départ du défenseur brésilien qui s'est engagé à Chelsea. Et clairement, il n'épargne pas Leonardo.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Thiago Silva s'est engagé avec Chelsea dans la foulée de la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Bayern Munich (0-1). Après huit ans au sein du club de la capitale, le Brésilien rejoindra les Blues cette saison, mais son choix est discuté. Ou plutôt le choix de Leonardo de ne pas s'appuyer sur son capitaine en lui offrant une prolongation. Plusieurs raisons ont été évoquées, à commencer par le refus de Thiago Silva de baisser son salaire afin de poursuivre l'aventure au PSG. Mais l'agent d' O Monstro , Paulo Tonietto, rétablit ses vérités.

Thiago Silva voulait rester