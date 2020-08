Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel menacé pour cet été ? La réponse !

Publié le 31 août 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Malgré la finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich et ses sujets de désaccord avec Leonardo, Thomas Tuchel devrait bien poursuivre l’aventure avec le PSG cette saison. Explications.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, Thomas Tuchel a-t-il du souci à se faire pour son avenir dans la capitale ' : « On va discuter de tout cela. Pas seulement de ma prolongation mais aussi de la manière dont on va reconstruire l’équipe », lâchait récemment le technicien allemand, qui semble donc relativement serein quant à sa situation personnelle, au point d’évoquer une prolongation de contrat au PSG. Et en dépit de la menace Massimiliano Allegri qui est un profil très apprécié par Leonardo, Tuchel aurait effectivement de quoi être confiant…

« Leonardo attend autre chose, mais… »