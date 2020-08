Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Thiago Silva affiche déjà un souhait fort !

Publié le 31 août 2020 à 4h15 par A.M.

Alors qu'il vient de rejoindre officiellement Chelsea, Thiago Silva penserait déjà à un retour au PSG à en croire sa femme.

« Nous ne sommes pas tristes. On n'a jamais pensé que la carrière de Thiago devait s'arrêter là. C'est dommage que Paris ait décidé de le laisser partir. Mais le foot est comme ça, quand tu ne fais plus partie des plans de l'équipe, il faut partir ». Quelques heurs après l'officialisation du départ de Thiago Silva, qui s'est engagé à Chelsea, Isabelle Silva, la femme d' O Monstro , est sortie du silence afin d'évoquer les raisons de ce choix. Et visiblement dans l'esprit du Brésilien un retour au PSG n'est pas à exclure.

Thiago Silva penserait déjà à un retour au PSG