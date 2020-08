Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Thiago Silva sort du silence après son départ !

Publié le 30 août 2020 à 9h30 par A.M.

Quelques heures après l'officialisation de l'arrivée de Thiago Silva à Chelsea, sa femme a évoqué son départ et justifie leur choix de quitter le PSG.

Après huit ans à défendre les couleurs du PSG, Thiago Silva a quitté le club de la capitale afin de s'engager avec Chelsea alors que son contrat arrivait à échéance à Paris. Leonardo a décidé de ne prolonger son bail et O Monstro a donc signé pour une saison avec une en option au sein du club londonien. Très attaché à Paris, le Brésilien rejoint donc une autre capitale, et sa femme a déjà fait parler d'elle à cause d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux sur laquelle elle se met en scène avec ses deux fils enfilant un maillot de Chelsea par dessus celui du PSG. Isabelle Silva est toutefois sortie du silence afin de justifier leur choix.

«Quand tu ne fais plus partie des plans de l'équipe, il faut partir»