Mercato - PSG : Le clan Thiago Silva lâche ses vérités !

Publié le 30 août 2020 à 13h30 par A.M.

Alors que Thiago Silva vient de quitter le Paris Saint-Germain pour s'engager avec Chelsea, la femme de l'international brésilien est sortie du silence afin de livrer les coulisses de son choix.

Arrivé au PSG durant l'été 2012 quelques jours après Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva est l'un des emblèmes de l'ère qatarie. Durant huit ans, le Brésilien était le capitaine du club parisien et contrairement à Edinson Cavani et Thomas Meunier, il a accepté de terminer la saison à Paris alors que son contrat arrivait à échéance le 30 juin. Et il ne doit pas regretter son choix puisqu'il a atteint la finale de la Ligue des champions et remporté la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Malgré tout, cela n'a pas été suffisant pour convaincre Leonardo de lui offrir un nouveau contrat. Par conséquent, Thiago Silva a quitté le PSG et s'est engagé avec Chelsea où il a signé un bail d'une saison avec une autre en option. Et sa femme dévoile les raisons de son choix.

Le femme de Thiago Silva tacle indirectement Leonardo...

En effet, dans les colonnes du Parisien , Isabelle Silva s'est prononcé sur le départ de son mari et affiche sa tristesse, sans toutefois nourrir de regret : « Nous ne sommes pas tristes. On n'a jamais pensé que la carrière de Thiago devait s'arrêter là. C'est dommage que Paris ait décidé de le laisser partir. Mais le foot est comme ça, quand tu ne fais plus partie des plans de l'équipe, il faut partir (...) J'ai appris que dans le foot on ne peut pas espérer que les autres pensent la même chose que vous, qu'ils réfléchissent de la même façon. Le foot est comme ça, il vous impose de toujours regarder vers l'avant et de ne pas vous retourner. Si c'est votre question, je n'ai aucune raison d'être en colère contre quelqu'un, je n'en veux à personne ».

... mais ne ferme pas la porte à un retour