Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle recrue de Villas-Boas est arrivée !

Publié le 31 août 2020 à 12h15 par La rédaction

A la recherche d’un latéral gauche, Yuto Nagatomo devrait rejoindre l’OM. Le latéral gauche passerait sa visite médicale actuellement et le transfert devrait être officialisé dans la journée.

L’OM a enfin trouvé son latéral gauche ! A la recherche d’une doublure à Jordan Amavi, le club marseillais aurait jeté son dévolu sur Yuto Nagatomo (33 ans). Après la victoire de son équipe face à Brest ce dimanche, André Villas-Boas avait confirmé l’arrivée prochaine de l’international japonais : « Oui il est arrivé aujourd'hui (dimanche) sur Marseille. Demain (lundi), il va passer la visite médicale. On a choisi cette option pour mettre un joueur qui est vétéran (sic). On cherchait un joueur d'expérience, qui pouvait aider le vestiaire sur l'aspect du leadership. Il a fait douze matchs de Ligue des Champions en deux saisons et demi au Galatasaray. Il était capitaine du Japon. On n'a pas besoin de plus le présenter . »

Nagatomo passe sa visite médicale