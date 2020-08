Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City... Un proche de Messi a tranché pour son avenir !

Publié le 31 août 2020 à 14h00 par A.D.

Alors qu'il voudrait quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi pourrait poser ses valises au PSG, à Manchester City, à la Juventus ou à l'Inter. Selon son cousin Maximiliano Biancucchi Cuccittini, La Pulga ferait mieux de choisir les Citizens.

Arrivé au Barça il y a 20 ans, Lionel Messi voudrait tourner la page. Après l'humiliation infligée par le Bayern (8-2), le capitaine du FC Barcelone aurait décidé de claquer la porte cet été. Une information qui n'aurait pas échappée à plusieurs écuries européennes, et en particulier à Manchester City, au PSG, à l'Inter et à la Juventus. Alors que Lionel Messi ne manquerait pas de prétendants sérieux, Maximiliano Biancucchi Cuccittini, son cousin, a choisi sa prochaine destination.

«Parmi les équipes nominées, Manchester City est la meilleure»