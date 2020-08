Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un énorme appel du pied !

Publié le 31 août 2020 à 11h00 par La rédaction

L'aventure de Lionel Messi au FC Barcelone devrait se terminer cet été et les prétendants sont nombreux. Entre les pistes menant au PSG ou à Manchester City, émerge aussi l'idée d'un retour au Newell's Old Boys.

Lionel Messi anime à lui seul ce mercato estival 2020. Et qui ne rêverait pas d'avoir le sextuple Ballon d'or dans son équipe ? Si l'Inter et le PSG se sont manifestés, Manchester City et Pep Guardiola semblent avoir pris l'avantage. Mais rien n'est encore fait et l'avenir de la Pulga n'est pas fixé. Une seule chose est sûre : ce feuilleton agite bien plus que la planète football. Des équipes de tous les horizons se sont emparées de la bombe de ce mercato, comme la Repsol Honda Team en Moto GP, les Chicago Bulls en NBA ou encore l'équipe cycliste Vini Zabù – KTM. Jusqu'à dépasser le sport et arriver à Alberto Fernandez, le Président de l'Argentine.

Messi est réclamé aux Newell's Old Boys