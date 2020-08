Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un boulevard pour cette star de Klopp ?

Publié le 31 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Lionel Messi étant toujours sur le départ, le FC Barcelone pourrait bien être contraint de se pencher sur sa succession. Et du côté de Liverpool, Sadio Mané se verrait bien tenir ce rôle.

Ce dimanche, ne considérant plus être un joueur du FC Barcelone à la suite de son burofax, Lionel Messi ne s’est pas présenté au centre d’entraînement pour passer les tests PCR liés au Covid-19. L’intention de quitter le Barça de l’Argentin serait très claire alors que l’existence de sa clause libératoire de 700M€ ne serait plus valable lors de sa dernière année de contrat. Au final, le FC Barcelone pourrait bien être contraint de trouver un terrain d’entente avec Messi et de le remplacer par la suite. Et son successeur pourrait déjà être tout trouvé.

Sadio Mané bien emballé à l’idée de signer au Barça