Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’opération dégraissage de Puel en danger ?

Publié le 31 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Estimant détenir un effectif trop important, Claude Puel aimerait que ses dirigeants parviennent à dégraisser. L’entraîneur de l’ASSE aurait d’ailleurs dressé une liste noire dans laquelle figurerait Ryad Boudebouz, mais ce dernier ne compterait pas plier bagage.

« Si on peut faire un ou deux ajustements au niveau du mercato, on verra. Je ne me focalise pas là-dessus. Je veux d'abord tirer le meilleur du groupe dont je dispose. Le groupe est encore un peu large. Quand vous avez 37 joueurs à l'entraînement, c'est compliqué. On ne peut pas avoir la même attention, se concentrer ou récompenser tout le monde ». Voici le message que Claude Puel faisait passer en conférence de presse récemment. L’entraîneur de l’ASSE ne s’en cache pas, l’effectif des Verts devrait être remanié pour le bien du vestiaire. Puel aurait mis sur pied une liste noire qui est constituée de Yann MVila, de Wahbi Khazri, de Stéphane Ruffier ou encore de Ryad Boudebouz. Mais l’international algérien ne serait pas sur la même longueur d’onde que son entraîneur.

Le problème Boudebouz