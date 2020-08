Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gros rebondissement pour Ryad Boudebouz ?

Publié le 30 août 2020 à 18h15 par La rédaction

L’AS Saint-Etienne souhaite à tout prix dégraisser son effectif et a demandé à certains joueurs de partir. Ryad Boudebouz en fait partie mais l’Algérien ne semble pas proche de la sortie.

Dans le rouge financièrement, l’ASSE a besoin de liquidités. Pour y parvenir, Claude Puel a dressé une liste de joueurs invités à quitter le club dès cet été. Cette liste comporte en majeure partie les noms de certains cadres comme Wahbi Khazri, Yann M’Vila, Stéphane Ruffier et Ryad Boudebouz. L’objectif des Verts est notamment d’alléger la masse salariale.

Boudebouz ne veut pas partir