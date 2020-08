Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gasset se prononce sur les cas M'Vila et Ruffier !

Publié le 29 août 2020 à 14h00 par La rédaction

Entraîneur des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset s’est prononcé sur une possible arrivée de Yann M’Vila, Stéphane Ruffier, mais aussi de Yohan Cabaye libre depuis son départ de l'ASSE.

L’ASSE prépare un grand ménage cet été. Claude Puel compterait se séparer de nombreux cadres lors de ce mercato afin d’alléger la masse salariale de l'équipe et rajeunir l’effectif. Parmi les joueurs placés sur la liste des transferts figurent Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Stéphane Ruffier ou encore Yann M’Vila. Conscients de leur position à l’ASSE, certains joueurs auraient contacté leur ancien entraîneur Jean-Louis Gasset pour évoquer une possible arrivée aux Girondins de Bordeaux selon les informations de 20 Minutes .

« On attend de voir »