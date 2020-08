Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le rendez-vous est pris pour Lionel Messi !

Publié le 31 août 2020 à 8h30 par La rédaction

Désireux de quitter au plus vite le FC Barcelone, Lionel Messi espère un dénouement rapide pour trouver la meilleure solution, et elle pourrait être trouvée dès mercredi lors de la rencontre entre Josep Maria Bartomeu et son père.

Alors qu’il ne s’est pas présenté aux tests PCR auxquels étaient contraints l’ensemble des joueurs barcelonais avant la reprise de l’entrainement, la rupture est plus que jamais réelle entre le FC Barcelone et Lionel Messi. Sa décision de quitter le club dès cet été semble désormais irrévocable, et la volonté de l’argentin est de trouver un dénouement rapide, ainsi qu’une solution qui pourrait arranger toutes les parties. Ce dénouement reste toutefois peu probable alors que les dirigeants catalans ne souhaiteraient pas voir partir le sextuple Ballon d’Or pour un montant inférieur à sa clause libératoire, qui est de 700M€. Toutefois, un accord pourrait être trouvé alors qu’une réunion au sommet se prépare en interne.

Une réunion au sommet entre Jorge Messi Bartomeu à Barcelone mercredi !