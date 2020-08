Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola a déjà tout prévu pour Lionel Messi !

Publié le 31 août 2020 à 16h00 par A.D.

Alors qu'il serait en concurrence avec le PSG, la Juventus et l'Inter, Manchester City serait en pole position pour Lionel Messi. Selon Marcelo Bechler, les Citizens auraient déjà sollicité une grosse entreprise de production pour récolter des images d'archive de La Pulga et préparer sa potentielle présentation.

Alors que Lionel Messi aurait décidé de quitter le FC Barcelone dès cet été, plusieurs écuries européennes se livreraient un véritable combat de titans. Ces derniers jours, La Pulga a été associé au PSG, à Manchester City, à la Juventus et à l'Inter. Et il semblerait que les Citizens tiennent la corde sur ce dossier aujourd'hui. En effet, comme l'a indiqué Sport.es ce lundi, Pep Guardiola aurait pris les devants pour Lionel Messi et serait prêt à lui offrir la somme folle de 750M€ pour le convaincre de rejoindre librement la ville de Manchester. On ne peut plus confiant, Pep Guardiola préparerait déjà l'éventuelle présentation de Lionel Messi à City.

Guardiola préparerait déjà la présentation de Messi

D'après les indiscrétions du journaliste brésilien Marcelo Bechler, Pep Guardiola aurait approché une grosse entreprise de production pour qu'elle réunisse des images d'archive de Lionel Messi. De cette manière, le coach de Manchester City sera déjà paré pour l'annonce officielle du potentiel transfert du capitaine du FC Barcelone. Reste à savoir si les Citizens parviendront à mener ce dossier à son terme.