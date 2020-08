Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de Neymar sur sa situation !

Publié le 31 août 2020 à 12h45 par A.M.

Très épanoui cette saison, Neymar avait toutefois réclamé son départ l'été dernier et s'est retrouvé au cœur d'un énorme feuilleton. Mais comme l'assure le Brésilien, cela fait désormais parti du passé.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Neymar est plus épanoui que jamais au PSG. Et pourtant, ce n'était pas gagné. L'été dernier, le Brésilien avait effectivement fait le forcing pour partir et retourner au FC Barcelone deux ans après avoir quitté la Catalogne. Finalement, les deux clubs ne se sont jamais entendus, poussant Neymar à rester à Paris. Un feuilleton qui a créé une énorme distance avec les supporters parisiens qui lui avaient réservé un accueil houleux pour son retour au Parc des Princes. Mais depuis, Neymar a entamé le chemin de la rédemption grâce à des prestations étincelantes, et aujourd'hui, il est plus concentré que jamais sur le PSG.

«Je ne me suis pas laissé abattre»