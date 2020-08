Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À la demande de Neymar, Leonardo doit-il recruter Suarez ?

Publié le 31 août 2020 à 8h00 par La rédaction

Le FC Barcelone souhaiterait se séparer de Luis Suarez quitte à résilier son contrat et à lui verser une indemnité pour sa dernière année de bail. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité que du côté de Doha, on songe au recrutement de Luis Suarez. Et Neymar servirait d’ailleurs d’intermédiaire. Le PSG doit-il recruter Luis Suarez ? C’est notre sondage du jour !

Et si le PSG frappait un grand coup au FC Barcelone ? Par le passé, le Barça a tenté de recruter Marco Verratti, Marquinhos ainsi que Thiago Silva, en vain. De son côté, le club de la capitale est parvenu à faire venir Neymar en 2017 et pourrait réitérer un tel mouvement auprès du club blaugrana. En effet, comme révélé par la RAC 1 et confirmé par Goal , Ronald Koeman se serait bien entretenu avec Luis Suarez, sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone, afin de lui faire savoir qu’il n’entrait pas dans ses plans. Désormais, une résiliation de contrat est escomptée et les clubs intéressés pourraient alors gratuitement mettre la main sur El Pistolero . Et parmi la Juventus ou encore l’Atletico de Madrid, le PSG se penche sur le dossier Luis Suarez. Le10sport.com vous révélait en exclusivité récemment que Doha aimerait voir Luis Suarez débarquer au PSG, mais que ce n’était cependant pas un dossier porté par Leonardo. Et Doha pourrait compter sur Neymar dans cette opération.

Neymar et Doha travaillent pour Luis Suarez, pas Leonardo