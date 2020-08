Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar veut faire une razzia au FC Barcelone !

Publié le 31 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Ouvert à l’idée de retrouver Lionel Messi au PSG, Neymar lui enverrait régulièrement des messages afin de prendre des nouvelles de sa situation. La star parisienne aimerait également retrouver Luis Suarez à Paris.

Après la défaite du PSG en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich, Neymar semble vouloir voir de l’expérience injectée au sein du groupe parisien, et particulièrement dans cette compétition que peu des joueurs du PSG ont remporté. Pour ce faire, la star auriverde penserait à Luis Suarez selon Téléfoot qui assure ces dernières heures que Neymar échangerait régulièrement avec l’attaquant du FC Barcelone pour le convaincre de venir à Paris. De plus, comme le10sport.com vous le révélait récemment en exclusivité, on réclamerait aussi une arrivée de Suarez du côté de Doha. Mais El Pistolero pourrait ne pas être l’unique star du FC Barcelone à déposer ses valises au Parc des princes.

Le retour de la MSN au PSG ?