Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est en grande difficulté pour l'une de ses priorités !

Publié le 31 août 2020 à 18h30 par B.C.

Désireux de recruter un latéral droit après le départ de Thomas Meunier, Leonardo avait coché le nom de Timothy Castagne comme vous l'a révélé le 10 Sport. Cependant, le Belge se dirige tout droit vers Leicester, et les autres pistes activées à ce poste n'avancent pas vraiment...

Alors que le feuilleton Messi fait fantasmer les supporters du PSG, Leonardo a d'autres chantiers bien plus urgents à régler avant d'imaginer l'hypothétique venue de l'Argentin dans la capitale. En effet, le club de la capitale a perdu de nombreux joueurs cet été et devra rapidement réagir afin de se renforcer. Alors qu'un défenseur central est espéré après les départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, un latéral droit est également attendu. En effet, Thomas Tuchel ne peut compter que sur Thilo Kehrer et Colin Dagba à ce poste après la fin de contrat de Thomas Meunier, parti au Borussia Dortmund. Leonardo a donc activé plusieurs pistes, mais l'Italo-brésilien semble en difficulté.

Castagne ne devrait pas être le successeur de Meunier

En effet, le PSG est encore loin d'avoir trouvé son latéral droit pour cette nouvelle saison. Dès le mois de mai, le 10 Sport vous révélait en exclusivité l'intérêt de Leonardo pour Timothy Castagne. L'international belge a réalisé une belle saison à l'Atalanta Bergame et a logiquement tapé dans l’œil du directeur sportif parisien. Ce dernier n'a pas été le seul à remarquer le latéral droit de 24 ans puisque Leicester a également coché son nom pour cet été d'après nos informations. Et c'est bien en Premier League que Castagne devrait poursuivre sa carrière. Selon la RTBF , les Foxes sont en pole dans ce dossier, une information confirmée dans la foulée par Le Parisien , expliquant qu'un accord avait été trouvé entre Leicester et l'Atalanta pour un transfert à 20M€ (+5M€ de bonus) qui devrait se conclure cette semaine. Alors qu'il était en contact avec l'entourage du joueur, Leonardo n'a pas voulu accélérer pour prendre les devants. De quoi s'interroger sur ses plans.

Dubois, Bellerin... Vers qui va se tourner Leonardo ?