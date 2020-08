Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations sur l’échec de Koeman dans le dossier van de Beek !

Publié le 31 août 2020 à 17h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 31 août 2020 à 17h33

Alors qu’il était désiré par Ronald Koeman au FC Barcelone, Donny van de Beek devrait finalement faire faux-bond à son ancien sélectionneur en rejoignant Manchester United. Un choix confirmé par le père de l’international néerlandais, mais dont le Barça n’aurait pas de mal à se remettre.

L’heure est au renouveau au FC Barcelone ! Sous l’égide de Ronald Koeman, le club catalan entend renouveler son effectif au cours de cette fenêtre estivale des transferts en se séparant de certains joueurs sur le déclin (Luis Suarez, Ivan Rakitic), tout en enrôlant de nouveaux éléments afin d’entamer une nouvelle ère. Dans cette perspective, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, le technicien néerlandais du Barça se serait bien vu attirer Donny van de Beek dans ses rangs. Grand artisan de la saison 2018/2019 historique de l’Ajax Amsterdam aux côtés de Frenkie de Jong et de Matthijs de Ligt, le milieu de terrain âgé de 23 ans disposait d’un bon de sortie de la part des Lanciers cet été. Un gage de réussite pour Ronald Koeman dans sa quête d’attirer son compatriote au Barça ? Pas vraiment…

Donny van de Beek va bien s’engager à Manchester United !

Et pour cause, comme cela a été annoncé ce dimanche par Saber Desfarges, journaliste de Téléfoot La Chaine , Donny van de Beek devrait finalement rallier Manchester United dans les heures à venir. Absent de la feuille de match pour le match amical de l’Ajax Amsterdam face à l’Eintracht Francfort ce samedi, le joueur formé au sein du club néerlandais était alors déjà annoncé plus que jamais proche d’un départ. Une infirmation confirmée par le Telegraaf , le quotidien néerlandais précisant qu’un accord entre l'écurie néerlandaise et les Red Devils aurait d’ores et déjà été trouvé dans le cadre d’une opération dont le montant s’élèverait à 45 M€, tandis que Donny van de Beek aurait d’ores et déjà trouvé pour un contrat d’une durée de cinq ans. Une tendance ensuite confirmée par le père du joueur à Omroep Gelderland : « L’Ajax est dans nos coeurs. En principe, nous n'en aurons jamais fini là-bas. Jouer au football là-bas pendant encore dix ans n'aurait pas été une punition, vous n’auriez alors pas entendu Donny non plus. La ville de Manchester ? Nous avons regardé autour de nous. C'est magnifique. Donny décide lui-même », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par VoetbalPrimeur.nl .

Le FC Barcelone avait abandonné la piste depuis un moment