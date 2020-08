Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Issue imminente dans ce dossier cher à Koeman !

Publié le 30 août 2020 à 22h30 par D.M.

Courtisé par le FC Barcelone, Donny Van de Beek devrait finalement rejoindre Manchester United. Le joueur aurait trouvé un accord avec le club anglais et devrait prochainement signer son contrat.

Nommé au poste d‘entraîneur du FC Barcelone après la lourde défaite subie par l’équipe blaugrana en Ligue des champions (défaite 8-2 en quart de finale face au Bayern Munich), Ronald Koeman souhaite apporter dans ses valises certains de ses compatriotes. La presse espagnole a indiqué que le technicien néerlandais voudrait attirer Memphis Depay qui évolue à l’OL. Mais ce n’est pas tout. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 17 août dernier, Ronald Koeman a également ciblé Donny Van de Beek. Mais le joueur ne compterait pas faire le voyage à Barcelone et privilégierait plutôt un départ vers l’Angleterre.

Donny Van de Beek à Manchester United jusqu’en 2025 ?