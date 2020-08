Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ de cet indésirable est au point mort !

Publié le 31 août 2020 à 1h30 par H.G.

Retourné au FC Barcelone après sa saison en prêt au Celta de Vigo, Rafinha Alcantara ne saurait toujours pas de quoi sera fait son avenir la saison prochaine.

Après une saison des plus délicates conclue par une humiliation en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), le FC Barcelone souhaiterait entreprendre un grand renouvellement de son effectif cet été sou la houlette de Ronald Koeman. Dans cette optique, le club catalan aimerait renouveler son milieu de terrain en faisant partir Ivan Rakitic et Arturo Vidal à un an du terme de leur contrat, tandis qu’il souhaiterait également se renforcer offensivement en ayant fait de Lautaro Martinez sa grande priorité. Seulement voilà, en raison de ses délicatesses sur le plan financier, le Barça n’a d’autres choix que de vendre avant de recruter. Ainsi, les pensionnaires du Camp Nou aimeraient se séparer de certains éléments indésirables dans cette optique, à l’image de Rafinha Alcantara. Cependant, à un an du terme de son contrat au FC Barcelone, rien ne semble clair pour l’avenir du joueur de 27 ans.

Ronald Koeman ne compterait pas sur Rafinha pour la saison prochaine