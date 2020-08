Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un accord sur le point d'être trouvé dans le dossier Van de Beek ?

Publié le 30 août 2020 à 19h00 par D.M. mis à jour le 30 août 2020 à 19h01

Sur les tablettes du FC Barcelone, Donny Van de Beek pourrait finalement rejoindre Manchester United. Le club anglais se rapprocherait des demandes de l’Ajax et un accord pourrait bien être trouvé dans ce dossier.

Nommé entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman est arrivé en Catalogne avec des idées en tête. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas voudrait se séparer de nombreux joueurs et souhaite ramener l’un de ses compatriotes au sein du club blaugrana . Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 17 août dernier, Ronald Koeman a ciblé Donny Van de Beek pour renforcer le milieu de terrain du FC Barcelone. Mais selon la presse étrangère, le joueur de l’Ajax privilégierait plutôt un départ vers Manchester United. Une tendance qui se confirme.

Vers un transfert à Manchester United pour Van de Beek