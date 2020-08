Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ imminent se confirme au Barça !

Publié le 31 août 2020 à 17h00 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat en juin 2021, Ivan Rakitic devrait quitter le FC Barcelone dans les prochaines heures et retourner dans l’un de ses anciens clubs.

Après une saison délicate ponctuée par une humiliation en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), la direction du FC Barcelone entend renouveler en profondeur son effectif cet été sous la houlette de Ronald Koeman. Cela induit de fait le départ de certains cadres vieillissants, à l’image de Luis Suarez, tout comme celui de joueurs indésirables depuis un moment maintenant. Ivan Rakitic entre dans cette seconde catégorie, lui qui arrivera au terme de son contrat au Barça dans un an et dont le club catalan souhaitait déjà se séparer l'été dernier. Il était ainsi annoncé de longue date que l’international croate partirait cet été, et tout porte à croire que le dénouement du dossier est imminent.

Ivan Rakitic serait tout proche de retourner au Séville FC !