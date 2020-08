Foot - Mercato - Rennes

EXCLU - Mercato - Rennes : Le Real Valladolid en pole position pour Grenier

Publié le 31 août 2020 à 16h15 par Alexis Bernard

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 6 août dernier, le Real Valladolid pousse fort pour Clément Grenier. Le club de Ronaldo se retrouve désormais en pole position pour accueillir le milieu de terrain rennais.

Depuis le début du mois d’août, le Real Valladolid exercice un gros pressing pour Clément Grenier. Comme nous l’écrivions le 6 août dernier, « il y a des actuellement des discussions très intenses entre les représentants de Clément Grenier et le Real Valladolid. Le club espagnol, propriétaire de l’ancien buteur brésilien Ronaldo, insiste pour que cette piste aille au bout ». Moins d’un mois plus tard, le dossier est plus que jamais d’actualité. Selon nos informations, le Real Valladolid est clairement en pole position pour récupérer Grenier.

Grenier prêt à accepter ?

Dans le dossier Grenier, Rennes n’oppose aucun frein. Le coach Julien Stéphan est d’accord pour laisser filer son milieu de terrain. Il ne manquait que la validation du principal intéressé. Sa réflexion a évolué ces derniers jours et il semble en mesure de rejoindre le projet de Valladolid, où son ancien coéquipier Hatem Ben Arfa a évolué ces derniers mois. Plus les jours passent, plus le dossier prend de l’ampleur et il y a de plus en plus de chance qu’il aille à son terme.