Foot - Mercato - Rennes

EXCLU - Mercato - Rennes : Valladolid pousse pour Clément Grenier !

Publié le 6 août 2020 à 14h15 par La rédaction mis à jour le 6 août 2020 à 14h17

Clément Grenier, le milieu de terrain du Stade Rennais, intéresse fortement le Real Valladolid qui attend désormais un signe de l’international français.

Rennes et le Real Valladolid n’ont pas finis de négocier cet été ! Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 24 mai dernier, le club breton a coché le nom du défenseur central ghanéen Mohammed Salisu (21 ans), sous contrat jusqu’en 2022 avec Valladolid, pour renforcer son arrière-garde cet été. Mais un joueur rennais pourrait faire le chemin inverse et rallier l’Espagne au cours de ce mercato estival…

Grenier est attendu par Valladolid

Selon nos informations, il y a des actuellement des discussions très intenses entre les représentants de Clément Grenier et le Real Valladolid. Le club espagnol, propriétaire de l’ancien buteur brésilien Ronaldo, insiste pour que cette piste aille au bout. Mais dans ce dossier, trois autres clubs poussent pour Grenier : le Bétis Séville, Grenade et la Fiorentina. Malgré tout, Valladolid fait le forcing et attend que le milieu de terrain du Stade Rennais, qui n’a plus qu’une année de contrat en Bretagne, prenne clairement position et donne une réponse.