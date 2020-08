Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Kevin Volland se rapproche !

Publié le 31 août 2020 à 14h55 par La rédaction mis à jour le 31 août 2020 à 15h01

Annoncé depuis un certain temps du côté de l'AS Monaco, l’attaquant allemand Kevin Volland se rapproche encore un peu plus de la Ligue 1. C’est en tout cas ce qu’a annoncé l’entraîneur du Bayer Leverkusen, Peter Bosz.