Mercato - PSG : Leonardo pourrait recevoir un coup de pouce inattendu pour son recrutement !

Publié le 31 août 2020 à 5h15 par A.M.

Annoncé sur le départ du Celtic Galsgow, Odsonne Edouard pourrait partir pour 45M€. Une aubaine pour le PSG qui pourrait récupérer 40% d'un éventuel transfert.

Depuis deux saisons, le Paris Saint-Germain a décidé de vendre plusieurs de ses jeunes joueurs afin de renflouer ses caisses et équilibrer ses comptes. L'été dernier, Moussa Diaby (15M€, Bayer Leverkusen), Christopher Nkunku (13M€, RB Leipzig), Timothy Weah (10M€, LOSC), Stanley Nsoki (12M€, OGC Nice) ou encore Arthur Zagre (10M€, AS Monaco) sont ainsi partis, mais un an plus tôt, Antero Henrique avait déjà lancé ce mouvement avec les ventes de Jonathan Ikoné (5M€, LOSC), Yacine Adli (5,5M€, Bordeaux) ou encore Odsonne Edouard (10M€, Celtic Glasgow).

Odsonne Edouard pourrait rapporter 18M€ au PSG