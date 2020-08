Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club de L1 pourrait rendre un grande service à Leonardo !

Publié le 31 août 2020 à 3h45 par A.M.

De retour au PSG suite à son prêt au Real Madrid, Alphonse Areola sera toutefois invité à partir. Et le Stade Rennais souhaiterait en profiter.

Les dossiers sont nombreux sur le bureau de Leonardo jusqu'au 5 octobre, date de la fermeture du mercato. Et pour cause, le PSG doit se renforcer dans plusieurs secteurs de jeu, mais devra également vendre afin d'équilibrer ses comptes et l'effectif. Et pour cause, plusieurs joueurs sont poussés au départ, à commencer par Alphonse Areola de retour d'un prêt d'un an au Real Madrid et barré par la concurrence de Keylor Navas.

Areola pour remplacer Mendy à Rennes ?

Le marché des gardiens de but étant particulier, le départ d'Alphonse Areola s'annonce toutefois difficile à boucler d'autant plus qu'il touche un salaire que peu de clubs peuvent lui offrir. Mais la solution pourrait bien venir de Ligue 1 puisque le Stade Rennais s'intéresserait au Champion du monde pour remplacer Edouard Mendy, annoncé dans le viseur de Chelsea. L'idée d'un prêt serait envisagée par les Bretons.