Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo dans ce dossier cher à Thomas Tuchel !

Publié le 30 août 2020 à 23h45 par H.G.

Alors que Thomas Tuchel apprécierait particulièrement le profil de Tanguy Ndombele, l’entraîneur du PSG verrait l’un des prétendants à la signature du milieu français ne pas être en mesure de répondre aux prétentions de Tottenham.

Si le PSG a de nombreux chantiers lors de cette fenêtre des transferts, le milieu de terrain fait partie des secteurs qui attirent particulièrement l’attention de Leonardo. Et pour cause, le directeur sportif du club de la capitale aimerait dans l’idéal enrôler deux nouveaux joueurs dans ce secteur de jeu. Dans cette perspective, l’Italo-brésilien a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité comme le10sport.com vous l’a révélé. Cependant, Thomas Tuchel explorerait d’autres pistes dans le même temps. L’un de ses choix préférentiels se nommerait Tanguy Ndombele, et bonne nouvelle pour le technicien du PSG, il se pourrait que l’un des prétendants à la signature du milieu de Tottenham ne soit pas en bonne posture dans le dossier.

L’Inter ne serait pas en mesure de répondre aux prétentions de Tottenham !