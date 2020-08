Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koulibaly prendrait les choses en main pour son avenir !

Publié le 30 août 2020 à 22h45 par Th.B.

Bien que le PSG s’intéresserait à lui, Kalidou Koulibaly serait proche de s’engager en faveur de Manchester City et le Sénégalais y mettrait du sien pour faciliter son transfert.

Dans les petits papiers du PSG dans le cadre de la succession de Thiago Silva, Kalidou Koulibaly pourrait cependant s’engager en faveur de Manchester City ou d’un autre club de Premier League. En effet, les Skyblues aimeraient se mettre d’accord avec le Napoli pour le transfert du Sénégalais. Mais les attentes de la direction napolitaine sur l’indemnité de transfert seraient jugées trop excessives par les dirigeants de Manchester City. De quoi inciter le principal intéressé à monter au créneau.

Koulibaly demanderait à Naples de revoir ses ambitions à la baisse