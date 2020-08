Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un précieux conseil pour cet été !

Publié le 31 août 2020 à 4h45 par A.M.

Alors que le mois de septembre s'annonce très chaud pour le PSG, Youri Djorkaeff s'est prononcé sur les chantiers de Leonardo.

Très discret depuis l'ouverture du mercato, le Paris Saint-Germain attendait la fin de la Ligue des champions pour s'attaquer à ses différents chantiers. C'est désormais chose faite et Leonardo a du pain sur la planche pour le mois de septembre puisque plusieurs postes sont à renforcer sur le mercato. Le PSG souhaite attirer au moins un milieu de terrain, un latéral droit, un défenseur central, voire un défenseur central et un attaquant. Et Youri Djorkaeff désigne la priorité estivale du PSG.

«Le milieu doit être renforcé»