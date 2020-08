Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait récupérer un gros chèque totalement inespéré !

Publié le 30 août 2020 à 13h00 par A.M.

Comme de nombreux clubs, le PSG souhaiterait vendre plusieurs joueurs cet été. Mais leur salaire représente un frein important pour plusieurs équipes. Les Parisiens pourraient toutefois récupérer une belle somme sans rien faire.

Cet été, le Paris Saint-Germain nourrit de belles ambitions sur le marché des transferts. En effet, Leonardo souhaite attirer plusieurs renforts, notamment au milieu de terrain, mais il faudra également un défenseur central, un latéral droit voire un attaquant et un gardien de but. Pour cela, le PSG souhaiterait se séparer de plusieurs joueurs après avoir décidé de ne pas prolonger les contrats d'Edinson Cavani, Thiago Silva ou encore Eric Maxim Choupo-Moting. Mais Leonardo aimerait voir filer d'autres joueurs. Julian Draxler, Idrissa Gueye et Alphonse Areola sont les principaux concernés, mais le dégraissage s'annonce compliqué compte tenu du fait que peu de clubs peuvent se permettre de payer de tels salaires. Malgré tout, le PSG pourrait tout de même récupérer un joli chèque.

18M€ grâce à... Odsonne Edouard ?