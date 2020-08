Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a identifié son prochain attaquant !

Publié le 30 août 2020 à 10h00 par B.C.

Désireux de renforcer son secteur offensif durant le mercato, André Villas-Boas a identifié l'attaquant qu'il souhaitait voir arriver à l'OM.

Dans le rouge financièrement, l'Olympique de Marseille a bien débuté son mercato estival en enrôlant Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Le premier, libre de tout contrat, est arrivé gratuitement dans la cité phocéenne tandis que le second a été prêté par le Borussia Dortmund, mais André Villas-Boas ne souhaite pas en rester là. « O n a fait deux bons coups avec ces deux jeunes. J'espère qu'on va annoncer dans les jours à venir deux recrues de plus. Pablo (Longoria) fait bien son travail. On a bien assumé le projet du club avec des fins de contrat et des prêts. Maintenant on regarde ce qu'on peut faire pour les autres », a annoncé le Portugais ce vendredi en conférence de presse. L'une des priorités d'AVB est le recrutement d'un attaquant, et l'entraîneur de l'OM a les idées claires le concernant.

L'OM sait ce qu'il veut pour son nouvel attaquant