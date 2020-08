Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu, burofax... Cette nouvelle révélation dans le feuilleton Messi !

Publié le 31 août 2020 à 13h00 par A.M.

Depuis quelques jours, l'avenir de Lionel Messi est au cœur des toutes les discussions. L'Argentin a signifié à sa direction sa volonté de quitter le Barça, mais visiblement, cette annonce n'a pas du surprendre Josep Maria Bartomeu.

Mardi soir, le monde du football a été frappé par un énorme séisme. En effet, plusieurs médias espagnols ont annoncé que Lionel Messi avait prévenu sa direction qu'il souhaitait quitter le FC Barcelone. Les avocats de la star argentine ont envoyé un burofax aux dirigeants du Barça afin de les avertir de la décision de La Pulga . Malgré sa volonté, Lionel Messi est encore loin d'être parti puisque la situation contractuelle de la star argentine et encore incertaine notamment concernant les différentes clauses lui permettant de rompre son contrat. Mais Josep Maria Bartomeu ne pourra pas dire qu'il n'a pas été prévenu.

Bartomeu savait depuis longtemps pour Messi