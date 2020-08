Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas pourrait voir un gros danger se présenter !

Publié le 31 août 2020 à 15h15 par A.M.

Auteur d'une excellente prestation face à Brest, avec notamment un doublé à la clé (3-2), Duje Caleta-Car semble enfin justifier l'investissement consenti par l'OM. Mais la Juventus pourrait bien débarquer pour recruter le Croate.

Durant l'été 2018, l'Olympique de Marseille n'avait pas hésité à investir quasiment 20M€ afin de recruter Duje Caleta-Car qui sortait d'une saison prometteuse avec le RB Salzbourg. Toutefois, l'international croate a mis du temps à convaincre et à justifier la somme investie par l'OM. D'ailleurs, Rudi Garcia avait mis du temps avant de s'appuyer sur lui, privilégiant Rolando, Boubacar Kamara et même Luiz Gustavo, pourtant milieu de terrain de formation. Mais la saison dernière, André Villas-Boas en a fait un titulaire indiscutable et la charnière qu'il a formé avec Alvaro Gonzalez a été l'un des points forts du club phocéen qui a terminé deuxième de Ligue 1. Et cette saison encore, Duje Caleta-Car devrait être un atout important pour l'OM comme en témoigne sa prestation contre Brest dimanche soir (3-2).

Igor Tudor adore Duje Caleta-Car