Mercato - OM : Les recrues à 0€ c'est fini, Villas-Boas met la pression sur McCourt !

Publié le 31 août 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

A l'occasion de son passage en conférence de presse après la victoire à Brest (3-2), André Villas-Boas en a profité pour faire le point au sujet du mercato de l'OM. Et le moins que l'on puisse c'est le Portugais est ambitieux.

Depuis l'ouverture du mercato estival, André Villas-Boas n'a jamais changé ses plans. En effet, l'entraîneur de l'OM a rapidement annoncé ses priorités, à savoir recruter quatre joueurs, le tout avec des moyens financiers très limités. L'idée était de recruter un défenseur central, un latéral gauche, un milieu de terrain à vocation défensive et un attaquant. Très rapidement, le club phocéen a bouclé deux dossiers sur quatre. Pape Gueye est arrivé libre en provenance du Havre afin de densifier l'entrejeu tandis que Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund afin d'épauler Alvaro Gonzalez en charnière centrale. Et une troisième arrivée est proche d'aboutir.

Nagatomo arrive

En effet, André Villas-Boas a confirmé l'arrivée de Yuto Nagatomo qui débarquera libre. « Oui il est arrivé aujourd'hui (dimanche) sur Marseille. Demain (lundi), il va passer la visite médicale. On a choisi cette option pour mettre un joueur qui est vétéran (sic). On cherchait un joueur d'expérience, qui pouvait aider le vestiaire sur l'aspect du leadership. Il a fait douze matchs de Ligue des Champions en deux saisons et demi au Galatasaray. Il était capitaine du Japon. On n'a pas besoin de plus le présenter. Amavi restera le numéro 1 dans la hiérarchie. Et on va tout faire pour le prolonger enfin dans les conditions qui sont agréables pour les deux parties (sourire) », assure-t-il en conférence de presse. Le Japonais sera donc la troisième recrue de l'OM qui n'a donc toujours pas dépensé le moindre centime en indemnité de transfert. Et visiblement, le club phocéen a fait assez d'économies aux yeux d'André Villas-Boas.

Villas-Boas veut du lourd en attaque