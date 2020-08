Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas n’a pas loupé l’énorme flop du projet McCourt !

Publié le 30 août 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il appartient toujours officiellement à l’OM, Kostas Mitroglou s’est très sèchement vu signifier par André Villas-Boas qu’il ne serait pas conservé cet été !

Recruté par l’OM à l’été 2017 pour devenir le grand attaquant du projet McCourt, Kostas Mitroglou n’a jamais réussi à convaincre et s’est rapidement transformé en un flop monumental au sein du club phocéen. Le buteur grec, qui a enchainé les prêts loin du Vélodrome ces derniers mois (Galatasaray puis PSV Eindhoven), a encore une année de contrat avec l’OM. Mais André Villas-Boas a été très clair avec Mitroglou en lui indiquant fermement qu’il chercherait à le vendre cet été comme il l’a indiqué en conférence de presse.

« Je lui souhaite de trouver un club »