Mercato - Real Madrid : Zidane contraint de prendre une décision à contre-coeur pour Bale ?

Publié le 31 août 2020 à 9h30 par A.D.

Indésirable de Zinedine Zidane, Gareth Bale devrait rencontrer son coach après la trêve internationale pour évoquer son avenir. Alors qu'aucun club ne serait prêt à répondre à ses exigences salariales, le Gallois refuserait toujours de les revoir à la baisse. Ce qui devrait bloquer son départ et obliger Zinedine Zidane à l'intégrer à son effectif cette saison.

Alors qu'il n'a pas les faveurs de Zinedine Zidane, Gareth Bale n'a eu que très peu de minutes à se mettre sous la dent cette saison. Comme lors des dernières fenêtre de transferts, le coach du Real Madrid souhaiterait absolument se débarrasser de son attaquant gallois cet été. Toutefois, Zinedine Zidane aurait de grosses difficultés à trouver preneur pour Gareth Bale. Au vu de la situation, le Français pourrait se résoudre à tenter une énième fois d'intégrer le Gallois à son effectif.

Zidane dos au mur pour Gareth Bale ?