Mercato - Barcelone : Umtiti, Depay… Le Barça aurait une idée en tête !

Publié le 31 août 2020 à 15h00 par La rédaction

Le FC Barcelone voudrait se séparer de Samuel Umtiti cet été et envisagerait de le proposer à l’OL en échange de Memphis Depay, l’une des cibles de Ronald Koeman.

L’heure du changement a sonné au FC Barcelone. Nommé au poste d’entraîneur après la lourde défaite du club catalan en quart de finale de Ligue des champions, Ronald Koeman voudrait faire le ménage dans l’effectif. Plusieurs joueurs à l’instar de Luis Suarez, Arturo Vidal, Ivan Rakitic ou encore Samuel Umtiti ne seront pas retenus cet été en cas d’offre satisfaisante. Pour pallier ces éventuels départs, le technicien voudrait ramener certains de ses compatriotes au FC Barcelone à l’instar de Georgino Wijnaldum ou encore de Memphis Depay.

Un échange Depay/Umtiti en préparation ?