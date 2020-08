Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un clash inévitable entre Bartomeu et Messi ?

Publié le 31 août 2020 à 15h30 par Dan Marciano

Lionel Messi ne devrait pas participer à l’entraînement du FC Barcelone organisé ce lundi et chercherait à quitter la Catalogne en tant qu’agent libre. Mais le Barça campe sur ses positions et voudrait obtenir les 700M€ correspondants au montant de sa clause libératoire.

Un joueur concentre l’ensemble des attentions depuis quelques jours. Alors que beaucoup pensaient qu’il allait terminer sa carrière en Catalogne, Lionel Messi a pris tout le monde de court et aurait annoncé à ses dirigeants qu’il comptait quitter le FC Barcelone lors de ce mercato estival. Pour cela, le joueur voudrait utiliser une clause qui lui permet de résilier unilatéralement son contrat avec le club catalan. Les responsables du FC Barcelone, quant à eux, considéreraient que cette clause n’est plus effective et demanderaient le paiement de la clause libératoire du joueur, soit 700M€. Une somme conséquente pour la grande majorité des équipes de football, durement touchées par la crise du Covid-19. Malgré des interrogations sur la faisabilité de l’opération, de nombreux clubs se seraient positionnés et prépareraient leur offensive à l’instar du PSG, de Manchester City ou encore de la Juventus.

Messi sèche l’entraînement

Sous contrat jusqu’en 2021, Lionel Messi semble bien déterminé à quitter le FC Barcelone cet été. Le père du joueur, Jorge Messi, aurait prévu de rencontrer les dirigeants catalans ce mercredi afin de tenter de trouver un terrain d’entente. En attendant un éventuel d’accord, Lionel Messi commence à prendre ses distances avec la formation blaugrana . Attendu ce dimanche au centre d’entrainement afin de passer des test PCR, Lionel Messi a brillé par son absence et ne devrait pas non plus fouler la pelouse de La Ciutat Esportiva Joan Gamper. Selon les informations de Sky Sports , l’attaquant de 33 ans ne devrait pas participer à l’entrainement prévu ce lundi car il ne se considérerait plus comme un membre de l’effectif de Ronald Koeman. Une information qui confirme un peu plus les envies de départ de Lionel Messi qui privilégierait un transfert à Manchester City où il pourrait retrouver son ancien entraîneur Pep Guardiola. Mais les dirigeants du FC Barcelone, désireux de conserver leur tête de gondole, n’hésiteraient pas à mettre des bâtons dans les roues de l’Argentin.

