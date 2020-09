Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez aurait pris une décision retentissante !

Publié le 1 septembre 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Alors que le Barça s'est fait humilié par le Bayern, une grande révolution est en cours. Ainsi, plusieurs éléments de l'effectif et de l'organigramme du club ont quitté et vont quitter le club. Après Quique Setién et Eric Abidal, Luis Suarez devrait également faire ses valises. Suivi de près par le PSG et Doha, El Pistolero figurerait également sur les tablettes de la Juventus, qui l'aurait déjà approché. De son côté, l'international uruguayen, qui voudrait quitter le Barça, verrait d'un bon oeil un départ vers Turin.

La désillusion face au Bayern a laissé beaucoup de trace au FC Barcelone. Défait 8-2 en quart de finale de la Ligue des Champions, les Catalans ont décidé de procéder à un grand ménage, que ce soit au niveau de leur effectif et de leur organigramme. Alors que Quique Setién et Eric Abidal - respectivement coach et secrétaire technique - ont déjà fait leurs valises, d'autres grandes personnalités du club pourraient en faire de même. Outre le cas Lionel Messi, qui affole ce mercato, Luis Suarez serait également sur le départ. Et comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est prêt à profiter de la situation pour l'accueillir cet été. Selon nos informations du 25 aout, les instances dirigeantes parisiennes présentes à Doha sont totalement sous le charme de Luis Suarez et sont plus qu'emballées par l'idée de le voir porter le maillot du PSG cette saison. Toutefois, le club de la capitale aurait un adversaire de taille sur ce dossier : la Juventus.

Luis Suarez voudrait quitter le Barça

D'après les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport , la Juve aurait un intérêt prononcé pour Luis Suarez. D'ailleurs, La Vieille Dame aurait déjà enclenché la deuxième vitesse pour mener à bien ce dossier. A en croire le média transalpin, Andrea Pirlo aurait débuté les discussions avec le clan Luis Suarez. Le coach turinois aurait notamment parler salaire avec l'entourage de l'actuel numéro 9 du FC Barcelone. De son côté, Luis Suarez ne serait pas contre un départ à la Juventus, bien au contraire.

Luis Suarez prêt à répondre à l'appel de la Juve ?