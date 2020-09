Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola aurait définitivement doublé Leonardo sur ce dossier…

Publié le 1 septembre 2020 à 11h15 par Th.B.

Dans le viseur de Leonardo depuis plusieurs mois, Kalidou Koulibaly devrait faire faux bond au PSG pour s’engager du côté de Manchester City. Et un accord aurait déjà été trouvé entre le défenseur du Napoli et les Skyblues.

Afin de combler le vide laissé par le départ de Thiago Silva parti à Chelsea, Leonardo devrait recruter un défenseur central d’ici la fin du mercato. Plusieurs pistes semblent avoir été activées, à l’instar de Milan Skriniar ou encore de Kalidou Koulibaly. Piste de longue date du directeur sportif du PSG, le défenseur du Napoli devrait quitter le club napolitain à l’intersaison comme le président Aurelio De Laurentiis l’a laissé entendre. Pour cela, il faudrait trouver un accord avec le président de Naples, alors que Manchester City serait déjà parvenu à le faire avec le joueur et ses représentants.

Koulibaly déjà d’accord avec City, mais…