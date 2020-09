Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aura fort à faire pour le transfert de Memphis Depay !

Publié le 1 septembre 2020 à 9h45 par B.C.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec l'OL, Memphis Depay a tapé dans l'oeil de Leonardo, mais le directeur sportif du PSG n'est pas le seul à lorgner l'attaquant néerlandais.

Avec les départs d'Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG va devoir mettre la main sur un nouvel attaquant afin de renforcer son secteur offensif. À en croire les informations de France Football , Leonardo aurait notamment jeté son dévolu sur Memphis Depay. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec l'OL, le Néerlandais de 26 ans n'est pas assuré de rester dans le Rhône cet été, surtout en l'absence de la Ligue des Champions, et cela n'a pas échappé à Leonardo qui aurait récemment pris la température pour une possible arrivée dans la capitale, mais il y a de la concurrence.

Il y a de la concurrence pour Memphis