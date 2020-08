Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l'action pour Memphis Depay !

Publié le 31 août 2020 à 20h15 par B.C. mis à jour le 31 août 2020 à 20h16

Alors qu'Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting sont arrivés en fin de contrat avec le PSG, Leonardo pourrait se tourner vers Memphis Depay afin de renforcer le secteur offensif parisien.

Si Leonardo souhaite à tout prix se renforcer en défense et dans l'entrejeu, le directeur sportif du PSG pourrait également se tourner vers un attaquant avant la fin du mercato. En effet, le secteur offensif du PSG est amoindri après le départ acté d'Edinson Cavani et celui d'Eric Maxim Choupo-Moting qui se dessine. Alors que le rêve du Qatar se nomme sans surprise Lionel Messi, l'arrivée de l'Argentin semble presque impossible tant le coût de l'opération est excessif, sans compter la préférence de la star pour Manchester City. Ainsi, Leonardo aurait dernièrement bougé ses pions dans un dossier bien plus faisable...

Leonardo songe à Memphis Depay