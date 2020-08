Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid savoure le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 31 août 2020

Actuellement, Lionel Messi tente par tous les moyens de quitter le FC Barcelone. Ainsi, l'Argentin a séché sans surprise la reprise de l'entraînement ce lundi. Alors que la crise sévit au sein du club culé, cette situation ravit les dirigeants du Real Madrid.

Depuis près d'une semaine, Lionel Messi est au cœur de l'actualité football. Lionel Messi a en effet informé ses dirigeants mardi dernier qu'il souhaitait utiliser la clause dans son contrat afin de résilier unilatéralement son bail afin de rejoindre un autre club. Le PSG ou l'Inter Milan sont à l'affût, mais c'est bien Manchester City qui est le grand favori pour accueillir la Pulga . Mais le FC Barcelone ne veut pas se laisser faire. Les Blaugrana contestent la validité de celle-ci et demandent le paiement de la clause libératoire de l'Argentin fixée à 700M€, un montant qu'aucun club ne peut débourser aujourd'hui. Lionel Messi et le FC Barcelone sont donc partis pour entamer une énorme bataille judiciaire que personne n'aurait pu prévoir quand on connaît l'attachement de l'attaquant catalan pour son club, et ce n'est pas pour déplaire au Real Madrid.

« Notre meilleure signature est le burofax de Messi » estime-t-on au Real Madrid

Au sein du Real Madrid, on savoure la crise profonde que traverse actuellement le FC Barcelone comme l'explique OK Diario ce lundi. Les Merengue sont conscients que ce feuilleton est une excellente nouvelle pour eux et une source du club avoue même que le burofax envoyé par Messi à sa direction « est la meilleure signature » qu'ils pouvaient espérer. Les décideurs du Real Madrid estiment en effet qu'ils sortiront gagnants, quelle que soit l'issue de ce dossier, puisque ce conflit « va laisser le Barça très affecté », ajoute la source. En effet, soit Lionel Messi partira, soit il restera contre sa volonté, de quoi créer la pagaille du côté du Camp Nou.

Comme prévu, Messi a séché la reprise

Et la tension est déjà palpable en Catalogne, puisqu'après avoir décidé de ne pas se rendre au centre d'entraînement pour y effectuer les tests PCR liés au coronavirus, Lionel Messi a sans surprise séché la première séance d'entraînement de Ronald Koeman ce lundi afin d'envoyer un message clair à Josep Maria Bartomeu. Lionel Messi souhaite obtenir son ticket de sortie du FC Barcelone et ne compte pas revenir en arrière. Le président Bartomeu ne veut toutefois pas que son mandat soit marqué par le départ de l'un des plus grands joueurs de l'histoire de son club et campe sur ses positions. La guerre est donc partie pour durer entre les deux partis.