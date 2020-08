Mercato - PSG : Leonardo peut toujours espérer pour Thiago Alcantara...

Foot - Mercato - PSG

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le PSG songe à recruter Thiago Alcantara cet été. Alors qu'il aurait déjà un accord avec le joueur, Liverpool éprouverait les pires difficultés à s'entendre avec le Bayern.

Engagé jusqu'en juin 2021 avec le Bayern, Thiago Alcantara devrait être vendu cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Comme Le 10 Sport vous la révélé en exclusivité, le PSG souhaite en profiter pour accueillir le milieu espagnol dans les prochaines semaines. Selon nos informations, divulguées le 1er aout, Leonardo est déjà passé à l'offensive pour mener à bien ce dossier. Alors que le Bayern attend une somme proche de 30M€ pour laisser filer Thiago Alcantara, le directeur sportif du PSG a formulé une offre de cet ordre. Toutefois, l'ancien du Milan AC pourrait être battu par Liverpool.

Selon les informations de Nicolo Schira, Liverpool aurait déjà un accord contractuel avec Thiago Alcantara pour un engagement de quatre saisons. Pour finaliser ce dossier au plus vite, les Reds se montreraient de plus en plus pressants, mais il semblerait que le Bayern soit trop gourmand pour Jürgen Klopp. En effet, le club bavarois voudrait toujours récupérer un chèque avoisinant les 30M€ pour Thiago Alcantara, tandis que Liverpool ne compterait pas lâcher plus de 20M€. Le PSG saura-t-il en profiter ? Affaire à suivre...

