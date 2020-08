Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu ne veut rien lâcher pour Messi !

Publié le 31 août 2020 à 20h00 par La rédaction

Alors que Lionel Messi a annoncé à ses dirigeants qu'il souhaitait quitter le FC Barcelone, un bras de fer a été entamé entre la Pulga et le président Blaugrana, Josep Maria Bartomeu. Et ce dernier aurait décidé de snober l’international argentin…

Lionel Messi semble bel et bien décidé à s’en aller. Alors que des doutes planent encore concernant la clause permettant à la Pulga de quitter gratuitement le FC Barcelone cet été, l’international argentin devrait rapidement rencontrer Josep Maria Bartomeu afin de discuter des modalités de son départ. Cependant, le président du Barça, qui ne souhaite pas voir partir sa superstar, aurait d’ores et déjà entamé le bras de fer avec la Pulga , et il aurait également décidé de le snober…

Bartomeu ne répondrait pas aux appels de Messi !