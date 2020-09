Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Thiago Silva de plus en plus proche ?

Publié le 1 septembre 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 1 septembre 2020 à 8h25

En quête d’un nouveau défenseur central de qualité après le départ de Thiago Silva, le PSG a déjà amorcé des contacts avec Milan Skriniar, par le bais d’intermédiaires qui négocieraient son transfert.

Très amer contre la direction du PSG et principalement Leonardo dont il n’a pas digéré l’attitude au moment d’évoquer une prolongation de contrat, Thiago Silva a quitté librement le Parc des Princes pour s’engager avec Chelsea vendredi dernier, après 8 ans de bons et loyaux services. Du coup, le PSG se serait désormais mis en quête d’un successeur de renom pour assurer la succession de Thiago Silva, et comme à son habitude, Leonardo semble avoir trouvé son bonheur en Italie.

Ça négocie avec Skriniar !