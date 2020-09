Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi va-t-il parvenir à quitter le Barça ?

Publié le 1 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Déterminé à quitter le FC Barcelone, Lionel Messi est retenu par Josep Maria Bartomeu, qui n'envisage pas le départ de sa star. Selon vous, l'Argentin parviendra-t-il à obtenir gain de cause dans ce dossier mouvementé ? C'est notre sondage du jour !

S'il y a bien un transfert que personne n'imaginait, c'est bien celui-là. Enfant du club, Lionel Messi a décidé de quitter le FC Barcelone vingt ans après son arrivée en Catalogne. Un véritable coup de tonnerre dont souhaitent profiter les mastodontes européens. Peu de clubs peuvent se permettre de supporter le coût d'une telle opération, mais le PSG, l'Inter Milan ou encore Manchester City seraient bien décidés à tenter leur chance. Actuellement, c'est l'écurie de Pep Guardiola qui tient la corde puisque Lionel Messi serait réellement décidé à retrouver son ancien entraîneur du côté de la Premier League, mais le Barça n'a pas l'intention de se laisser faire.

Messi déterminé à partir, le Barça veut le conserver